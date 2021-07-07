Брюссель, , 01:01 — REGNUM Евросоюз планирует привлечь €250 млрд в виде зелёных облигаций, однако эти ценные бумаги могут не соответствовать высоким зелёным стандартам.

6 июля 2021 года Европейская комиссия представила свою Стратегию устойчивого финансирования, которая включает в себя добровольный стандарт зелёных облигаций для стран и корпораций в рамках мероприятий по привлечению частного капитала для достижения своих климатических целей.

Однако сама Еврокомиссия не собирается сразу использовать новую маркировку экологически чистых облигаций, с помощью которых финансируется фонд восстановления ЕС. Вместо этого она попытается включить свою Таксономию зелёных инвестиций в рыночные стандарты.

Решение Брюсселя увеличивать выпуск зелёных облигаций может быть вызвано практическими соображениями, поскольку зелёный список экологически безопасных инвестиций всё еще находится на рассмотрении, а заимствования нужно делать уже сегодня.

Это расценивается как признак ослабления амбиций Брюсселя в отношении устойчивого финансирования в результате жарких дебатов по Таксономии, в ходе которых звучала критика как от климатических активистов, так и со стороны стран, имеющих загрязняющие отрасли. Это также может быть признаком того, насколько сложно переориентировать финансовую отрасль на достижение «зелёных» целей.

В 2021 году устойчивое финансирование доминировало в повестке дня ЕС в области финансовых услуг. Это выражалось и в борьбе за Таксономию, и в требованиях по раскрытию информации об объемах выбросов парниковых газов.

«Будет ли обновленная стратегия устойчивого финансирования тормозить переход к устойчивости или станет её движущей силой? У меня пока нет ответа на этот вопрос», — сказал Пол Тан, депутат Европарламента от голландских социалистов.

Помимо предложений по добровольности маркировки зелёных облигаций, новая Стратегия, несмотря на сопротивление со стороны финансовых регуляторов, предлагает другие привлекательные меры, такие как пересмотр рейтингов зелёных займов и освобождение от налогообложения зелёных облигаций.

Критики Стратегии недовольны решением сделать стандарт зелёных облигаций добровольным, а не обязательным. Это означает, что корпорации или правительства должны будут соблюдать требования только в том случае, если они захотят называть свои облигации «европейскими зелёными облигациями».

« Если сделать стандарт обязательным, это уменьшит случаи гринвошинга (имитации «зелености» проектов), — сказала Лара Кувелье, активистка неправительственной организации Reclaim Finance, занимающейся устойчивыми инвестициями. — И это касается не только зелёных облигаций, но и других аспектов. Похоже, что Еврокомиссия изначально хотела преследовать более высокие цели, но столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны частного и финансового секторо в».

Тем не менее ЕС надеется, что стандарты помогут рынку зелёных облигаций взлететь, обеспечив большую прозрачность и определенность как для инвесторов, так и для компаний, которые выбирают зелёную маркировку.

Стандарт требует, чтобы заёмные средства использовалась для инвестиций, которые на 100% соответствуют таксономии ЕС, и чтобы компании-эмитенты проходили проверки внешних аудиторов на предмет подтверждения того, что деньги действительно направляются на правильные, «зелёные» проекты.

В Стратегии правительства получают немного больше гибкости, поскольку проверки будут применяться к программам, а не проектам, и могут выполняться существующими государственными аудиторами.

В конечном итоге, исполнительная власть ЕС через Стратегию стремится объединить существующие подходы к стандартизации зелёных облигаций.

Очевидно, что комиссия столкнется с вопросом: есть ли у неё время для ослабления целей.