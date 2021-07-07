Приштина, , 02:29 — REGNUM Суд первой инстанции в Приштине 6 июля провел слушания по делу об убийстве сербского политика Оливера Ивановича.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в качестве обвиняемых выступили Марко Рошич, Жарко Йованович, Неделько Спасоевич, Раде Басара и Драгиша Маркович.

Обвинение не было даже зачитано — обвиняемые были признаны невиновными, хотя обвиняемый Жарко Йованович признался в незаконном хранении оружия. На заседании присутствовала родственница убитого политика Марина Иванович.

Иванович был расстрелян 16 января 2018 года напротив штаба своей партии в Северной Митровице. В преступлении подозревают и сербские власти, и косоваров, однако расследование идет весьма неэффективно и отличается постоянным затягиванием сроком из-за несоблюдения процедурных формальностей.

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Политик был лидером партии «Свобода, демократия, справедливость». Обвинялся в причастности к преступлениям против мирного населения, совершенным в годы Косовской войны, однако Апелляционный суд аннулировал приговор и назначил проведение нового расследования.

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