Приштина, 7 июля 2021, 01:01 — REGNUM Глава правительства Косово Альбин Курти 6 июля провел встречу с послом Франции в Приштине Мари Кристин Бутель.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик поблагодарил посла за теплый прием в гостях у президента Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце и назвал весьма содержательной встречу с Макроном 23 июня.
Также Курти рассказал об успехах работы своего правительства в первые 100 дней работы и работе по подготовке реформ, укреплению правового государства.
В 100-й день пребывания на посту премьер-министра политик также провел встречи с другими послами.
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