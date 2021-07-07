Приштина, , 01:01 — REGNUM Глава правительства Косово Альбин Курти 6 июля провел встречу с послом Франции в Приштине Мари Кристин Бутель.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик поблагодарил посла за теплый прием в гостях у президента Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце и назвал весьма содержательной встречу с Макроном 23 июня.

Также Курти рассказал об успехах работы своего правительства в первые 100 дней работы и работе по подготовке реформ, укреплению правового государства.

В 100-й день пребывания на посту премьер-министра политик также провел встречи с другими послами.

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