7 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 09:11 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во вторник, 6 июля, что, хотя Россию пока не смогли официально обвинить в крупнейших в США кибератаках, администрация президента Джо Байдена «примет меры», если президент Путин «не обуздает киберпреступников в своей стране».

Русские хакеры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как президент (Байден) ясно дал понять президенту Путину во время их встречи, если российское правительство не сможет или не захочет принять меры против преступников, проживающих в России, мы примем меры сами», — сказала Псаки во время брифинга в Белом доме.

В этот раз Россию подозревают в кибератаке на компанию из Майами Kaseya, из-за которой могли пострадать порядка 1500 предприятий по всему миру. Хакеры требуют 70 миллионов долларов за возмещение ущерба.

При этом Псаки была осторожна в своих высказываниях и не стала напрямую обвинять Россию в атаке на Kaseya, заявив, что разведывательные сообщества «еще не полностью установили» источник.

По словам пресс-секретаря, Байден ожидает, что, даже если Россия и не совершала преступления, Путин все же вмешается, чтобы остановить цепь кибератак, от которых в этом году пострадали крупные американские предприятия. «Даже если речь идет о преступных субъектах — мы не говорим, что они исходят от правительства или направляются правительством, — но они (правительство) несут ответственность», — добавила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (сс) The White House

Американские интернет-пользователи бурно обсудили позицию Белого дома под соответствующей публикацией Fox News.

«Правительственные постановления не остановят хакеров, нам нужна политика, которая позволит США нанести ответный удар, больший и более значимый, чем тот, который был использован против нас», — считает Mowerman.

«Для этого потребуется администрация, которая готова сделать все необходимое, чтобы наказать тех, кто совершает, разрешает или спонсирует кибератаки. Китаю, Ирану, Северной Корее и России нечего бояться Соединенных Штатов, и кибератаки будут продолжаться», — отвечает ravenkorea014.

«Джен пообещала, что в дальнейшем Вашингтон предпримет быстрые и решительные действия против кибератак. Байден будет говорить гадости и ничего не делать — его излюбленный метод возмездия», — пишет NastaseNate.

«Байден настолько глуп, насколько это вообще возможно. Как будто Путину есть дело до слабого предупреждения Байдена. Можете не сомневаться, что первый удар Путина будет точно в голову. Спасибо, Джо! Ты не слишком умный в тактике и стратегии», — считает Aoshi.

Президент США Джо Байден (сс) The White House

«Небрежный Джо, вероятно, отнесется к этому как к своему плану по прекращению насилия с применением оружия. Заставить компьютерные магазины проводить проверку биографических данных каждого, кто хочет купить компьютер, ввести трехдневный период «охлаждения» и заявить, что эти меры уберегут компьютеры от преступлений», — иронизирует CaptainSanity.

«Байден неэффективен в ведении как внешних, так и внутренних дел. Я просто не понимаю, как избиратели могут оправдать голосование за демократов в 2022 и 2024 годах и не поставить под угрозу национальную безопасность. При Байдене в стране стало больше раскола и нетерпимости, чем при Трампе», — указывает S123.

«Нет ничего удивительного в том, что это происходит. Быть может, другие страны и не любили Трампа, они никогда не пытались делать такие вещи при нем, потому что знали, что он примет ответные меры», — вспоминает Iс6529.

«Байден примет меры? Правда? Значит ли это, что он вернет три миллиона, переданные Хантером мэру Москвы? Неа, этого тоже не предвидится», — злится davidtedford.

«Я уверен, что русские в ужасе, и Путин сейчас проводит совещание о том, как им избежать гнева Джо. Подождите, Байден просто вышлет кого-нибудь из их посольства, затем они вышлют 10 наших, и Байден даст пресс-конференцию о том, что послано сильное сообщение», — отмечает Itsagoodday7.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден на встрече в Женеве (сс) The White House

«Как обвинить Россию, не обвиняя Россию. Очевидно, что в мире нет хакеров или кибератак, расположенных или происходящих откуда-либо еще», — иронизирует RomanEcho.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что на данный момент власти страны не располагают данными о причастности России к кибератаке с использованием вируса-вымогателя.

По словам американского лидера, об этом свидетельствуют предварительные данные, однако полной уверенности в этом пока нет.

«Первоначальное мнение заключается в том, что это было не российское правительство, но мы пока не уверены», — рассказал президент.

Напомним, ранее, 2 июля, компания, производящая программное обеспечение Kaseya, подверглась кибератаке. По данным издания Bloomberg, за атакой могут стоять хакеры из группировки REvil.