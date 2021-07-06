Белград, , 23:59 — REGNUM Столетие существования компартии Китая — это столетие величайших перемен у истории человечества. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 6 июля, выступая на онлайн-саммите по случаю столетнего юбилея КПК.

По словам Вучича, китайские лидеры за столетний период реализовали «самый большой в истории человечества проект по развитию общества и устранению бедности». Сербский лидер добавил, что в мире нет ни одной другой организации, которая могла бы похвастаться такими результатами.

«Более 700 миллионов граждан Китая избавились от бедности, а государство всего лишь за несколько десятилетий преобразилось из развивающейся страны, которая получает помощь международного сообщества, в мировую державу», — процитировало агентство «Бета» слова Вучича.

Вучич высоко оценил поддержку суверенитета и территориальной целостности, которую Китай оказывает Сербии. «Мы намерены углублять наши политические, экономические, культурные и разные другие связи изо года в год», — добавил он.

Напомним, что Сербия планирует осуществить с помощью китайских инвестиций ряд инфраструктурных проектов. Китайский бизнес активно инвестирует в Сербию — в стране работают фабрики с участием китайского капитала, развиваются торговые отношения.