Белград, , 23:47 — REGNUM МИД Сербии призвал болгарские власти принять срочные меры против лиц, которые в ночь на 6 июля написали на латинице на здании Почетного консульства Сербии в городе Пловдив лозунг хорватских усташей времен Второй мировой войны — «Серба — на вербу!» Об этом говорится в сообщении сербского внешнеполитического ведомства.

Белград охарактеризовал произошедшее как «акт вандализма и однозначной ненависти».

«Это клич, который сопровождал самые чудовищные преступления против сербского народа во Второй мировой войне на территории бывшего нацистского Независимого хорватского государства. Также это был лозунг, который использовался во время операций «Молния» и «Буря», когда сербское население было изгнано из Республики Хорватии», — цитирует агентство «Бета» сообщение МИД Сербии.

Министерство высказало надежду, что за этой провокацией стоят не граждане Болгарии, так как «между двумя государствами и народами существует высокий уровень доверия и дружеских отношений».

Напомним, что некоторые болгарские политики ранее позволяли себе острие заявления в адрес официального Белграда, который, как считают они, препятствует налаживанию дружеских отношений с соседней Северной Македонией.