Аккра, , 00:19 — REGNUM Гана планирует выпустить экологические и социальные облигации на сумму до $2 млрд к ноябрю 2021, что сделает её первой африканской страной, делающей займы для финансирования программ развития. Об этом пишет информационное агентство Al Jazeera 6 июля 2021 года.

Экономика Западной Африки, которая планирует занять до $5 млрд на внешнем рынке в 2021 году, будет использовать поступления от устойчивых облигаций для рефинансирования долга, используемого для социальных и экологических проектов, и оплаты образования или здравоохранения. Об этом заявил министр финансов Ганы Кен Офори-Атта.

« Ожидается, что облигации будут выпущены осенью 2021 года, а максимальная сумма может составить $2 млрд , — сказал он. — Наш новый долг составит $1,5 млрд ».

В марте 2021 года Гана уже продала облигаций на $3,03 млрд из $5 млрд, на которые она получила одобрение бюджета. Планируется, что $3,5 млрд будут использованы для рефинансирования уже привлеченной задолженности.

Гана будет пионером в области ESG ценных бумаг в Африке, воспользовавшись инструментом, который переживает свой расцвет во время пандемии коронавирусной инфекции. Страна будет использовать вырученные средства для продвижения инициативы по бесплатному среднему образованию, стартовавшей в 2017 году, несмотря на то, что в 2020 году был зафиксирован самый низкий темп экономического роста за последние 37 лет.

« Устойчивые облигации недешевы, здесь нет дисконта , — объяснил Офори-Атта. — Тем не менее, мы будем стремиться вести переговоры о лучших условиях ».

Гана — крупнейший производитель золота в Африке, который планирует дефицит бюджета в 2021 году в размере 9,5% валового внутреннего продукта по сравнению с дефицитом в 11,7% в 2020 году, ожидает, что его добыча вырастет на 5%.

Гана также работает над улучшением собираемости налоговых поступлений, которые исторически были низкими по сравнению с соседними регионами. Такое решение было принято после того, как президент Нана Акуфо-Аддо заявил, что налоговая база должна вырасти более чем в пять раз до $15,5 млрд после внедрения правительством 1 апреля 2021 года системы, в которой все национальные идентификационные номера служат в качестве налоговых номеров.

« Мы действительно хотим иметь возможность удвоить наши налоговые поступления примерно до 28% ВВП с помощью цифровизации, чтобы мы могли создать гораздо более динамичную экономику в следующие три года », — заверил Офори-Атта.

По его словам, планы по оживлению экономики и увеличению государственного бюджета остаются уязвимыми из-за новой волны пандемии. При этом стремление Ганы достичь коллективного иммунитета путем вакцинации 20 млн человек от COVID-19 столкнулось с проблемой, в основном из-за национализации вакцины. «В западном мире может быть около 68 доз на 100 человек, в то время как в Гане 2 дозы на 100 человек», — признался Офори-Атта.

Гане удалось приобрести вакцины от правительства Индии и крупнейшего оператора мобильной связи Африки, MTN Group Ltd. Это помимо1,3 млн бесплатных доз, которые она получила от инициативы Covax, поддерживаемой Всемирной организацией здравоохранения.

По словам Офори-Атта, если бы вакцины были легко доступны, стране все равно потребовалось бы до $300 млн, чтобы купить то, что ей нужно. «Это стало нашей ахиллесовой пятой нашего будущего», — сказал он.