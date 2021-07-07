7 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:16 — REGNUM Адвокаты-республиканцы ответили на обвинения СМИ, находящиеся под контролем Коммунистической партии Китая, которые решили высмеять проблему насилия в США в День независимости 4 июля.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Многие американцы осознают проблему в своей стране и искренне высказываются в пользу ужесточения законодательства о контроле над оружием. Тем не менее нападки Китая во время национального праздника вызвали гнев, а не желание найти адекватные пути для решения проблемы.

Служба новостей Синьхуа распространила политическую карикатуру, комментирующую произошедший во время праздника всплеск насилия. На картинке изображен человек, стреляющий из пистолета над могилой с надписью «Смерть от огнестрельного оружия», в то время как рядом сидят два политика, отмечающие праздник. «Вот так нация, жаждущая оружия, проводит свои выходные #FourthofJuly», — озаглавило изображение китайское СМИ.

В свою очередь член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что китайское правительство «настолько грубо и жестоко, что его пропагандисты празднуют смерть 450 американцев во время праздника 4 июля».

Арсенал оружия на продажу Цитата из х∕ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США

«Никакая пропаганда не может изменить тот факт, что китайская коммунистическая партия — это убийственный, геноцидный режим, который боится свободы, подрывает демократию, уничтожает культуры и предает свой народ», — добавил сенатор от штата Флорида Марко Рубио в письме для Fox News.

В свою очередь сенатор-республиканец Тед Круз из Техаса заявил, что становится «все труднее отличить пропаганду китайской коммунистической партии от антиамериканских подстрекательств прогрессивных левых».

В этом году выходные 4 июля стали поистине кровавыми. В Штатах за два дня произошло более 400 случаев стрельбы, в результате которых погибли по меньшей мере 150 человек. Только в Нью-Йорке с вечера 2 июля по 5 июля произошло 29 инцидентов и по меньшей мере четыре убийства, сообщила полиция города.

Американские интернет пользователи бурно обсудили случившееся под соответствующей публикацией Fox News.

«Соединенные Штаты, а также другие демократические страны должны перестать зависеть от Китая. Мы должны сосредоточиться на переносе производства лекарств и технологий в страны, которые не намерены нас уничтожить. Китай является единственным производителем (с использованием рабского труда) слишком большого количества критически важных товаров и может прекратить их производство в любой момент», — отмечает Mowerman.

«Правильно. Китай производит ошеломляющие 90% наших фармацевтических препаратов. Они могут загрязнить лекарства, которые мы принимаем, чтобы оставаться здоровыми, и убить миллионы людей без необходимости вести войну. Это был бы ковид на стероидах», — отвечает mssassypants.

«Еще больше мотивации перестать покупать товары китайского производства там, где это возможно. СДЕЛАЙТЕ ЭТО, НИКАКИХ ОПРАВДАНИЙ», — советует EVH.

«Я не могу не согласиться. Вы заплатите немного больше за некоторые товары, но лучше, если эти деньги пойдут в карман американца, чем в карман иностранного противника. Я только что установил солнечные панели на своей крыше, и я отклонил самое дешевое предложение, потому что они используют китайские панели. Мои панели сделаны прямо здесь, во Флориде. Это стоило немного больших затрат», — рассказывает justdave261.

Продажа оружия Цитата из мф Остров сокровищ. Реж. Давид Черкасский. 1988.СССР

«Прекратить покупать товары из Китая — звучит хорошо, но это нереально. Единственное решение — вмешательство правительства. Торговля с иностранными государствами наряду с военным делом является одной из их обязанностей. Они и до Трампа нас подводили, а с Байденом подведут снова», — отвечает donaldthegreat221.

«Если люди перестанут покупать товары китайского производства, Walmart и Amazon разорятся», — указывает nastycanuck.

«Почему демократы не отвечают Китаю? Хммм… Молчаливое одобрение, я полагаю», — пишет devilsfan.

«Китай контролирует свои собственные СМИ, поэтому они могут подавлять любые негативные новости, которые там происходят», — считает nowpete.

«Конечно, они насмехались над нами. Они видят, что происходит в Америке, в то время как мы, напротив, не видим, что происходит в китайских концентрационных лагерях, которые поддерживают такие компании, как Disney и NBA. Мы показываем свои бородавки, но вас убьют, если вы разоблачите китайские бородавки», — отмечает GACreekRAt.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден вновь призвал конгрессменов остановить «эпидемию вооруженного насилия» во время выступления после стрельбы в Калифорнии.

«Еще раз я призываю Конгресс немедленно действовать, услышать призывы американского народа, включая большинство владельцев оружия, и помочь положить конец эпидемии вооруженного насилия в Америке», — сказал он.