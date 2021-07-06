Вильнюс, , 22:46 — REGNUM Политическое давление Белоруссии на Литву при помощи пропуска через белорусскую границу нелегальных мигрантов осуждают в ЕС, сообщил 6 июля журналистам председатель Евросовета Шарль Мишель.

Мишель «Евросоюз во всеуслышание и единым голосом осуждает политическое давление, для которого используются мигранты».

Заверив Литву, что Брюссель полностью на стороне Вильнюса, европейский чиновник пообещал обсудить с литовской стороной оказание помощи «по линии агентства ЕС по контролю внешних границ Frontex».

Он добавил, что в десятых числах июля в формате видеоконференции проведёт переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом по вопросу «возвращения мигрантов».

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