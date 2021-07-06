Краснодар, , 22:41 — REGNUM Присутствие наблюдателей на выборах весьма хорошо отражается на результатах голосований. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июля заявил исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Практика показывает, что там, где присутствуют наблюдатели, таких электоральных аномалий становится значительно меньше», — заявил Лесков.

«Переходить от наблюдения на диване к наблюдению на избирательном участке — и вы увидите своими глазами ответ на тот вопрос, который задаёте. Конечно, это смущает», — отметил он, комментируя сохраняющуюся необычно высокую явку в ряде регионов России.

При этом, по его словам, на Северном Кавказе высокая явка объяснятся региональными национальными особенностями.

«Допустим, для Чечни участие в выборах — это больше, чем гражданский долг. Это действительно такой праздник с некими сложившимися традициями, когда в избирательных участках встречаются… там же родовая система, если глава сказал всем прийти голосовать, то попробуй не прийти», — указал Лесков.

«Другое дело сама атмосфера на этих избирательных участках: там обязательно танцы, встречаются родственники, объятия. Это очень важное событие в жизни», — подчеркнул он.