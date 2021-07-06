Сочи, Краснодарский край, , 22:30 — REGNUM Электронное голосование в нынешних реалиях может являться лишь вспомогательной формой волеизъявления граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июля заявила член Общественной палаты Российской Федерации, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Я считаю, что в ближайшее время точно полностью заменить не сможем и не должны этого делать, потому что традиционное голосование — это и идентичность нашего народа, в первую очередь», — заявила Булгакова.

В ходе форума спикеры также отметили, что в России по-прежнему большие трудности у части граждан возникают в части освоения цифровых технологий, а для кого-то они просто недоступны.

«И здесь нужно использовать дистанционное электронное голосование как дополнительная форма того, благодаря чему может максимальное количество избирателей принять участие в голосовании», — отметила она.