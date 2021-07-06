Берлин, , 22:21 — REGNUM Несмотря на «агрессивное поведение России», страны НАТО должны вести с ней диалог, заявила 6 июля германский министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в дискуссии Германского общества внешней политики.

Назвав Россию «замечательной страной с замечательными жителями», германский деятель выразила уверенность, что российская политика имеет «явные автократические признаки». По её словам, Россия «бросает вызов» западным странам и «отчасти действует враждебно».

Крамп-Карренбауэр «Несмотря на это, мы должны постоянно говорить о том, что приглашающая к диалогу рука протянута, что мы в любое время готовы вступить в серьёзный диалог».

По её словам, Москва проверяет, как далеко НАТО позволит ей зайти, причём Россия «способна очень быстро перейти от учений к серьёзному сценарию».

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