Белград, , 22:20 — REGNUM Диалог и компромисс — это единственный путь решения косовского вопроса. Об этом 6 июля в Брюсселе заявил глава сербской делегации на переговорах о «нормализации отношений» с Приштиной Петар Петкович.

Петкович отметил, что несмотря на то, что из Приштины ежедневно поступают различные обескураживающие заявления и она отказывается формировать Сообщество сербских муниципалитетов, и албанские сепаратисты, и Белград знают, что решение по Косово и Метохии может быть достигнуто только на базе компромисса.

«Давайте встретимся на полпути, чтобы мы одинаково получили и одинаково потеряли. Белград не согласится на то, чтобы одна сторона все получила, а вторая все потеряла. Также мы не согласны с разными заявлениями Вьосы Османи о том, что Сербия упадет на колени, что они не сформируют Сообщество сербских муниципалитетов, что это моноэтнические образование и поэтому оно им не подходит», — процитировал телеканал РТС слова Петковича.

Сербский чиновник добавил, что он ожидает трудные переговоры в Брюсселе, но при этом считает, что проблемы нужно решать за столом переговоров и не допускать инцидентов в южном крае, как это происходит сейчас. «Мы настаиваем на диалоге и на компромиссе», — подчеркнул Петкович.

Напомним, что ранее президент сепаратистского Косово Вьоса Османи в интервью немецким СМИ процитировала слова бывшего канцлера Германии Вилли Брандта — «когда не хватает слов, нужно упасть на колени», и добавила, что это как раз то, что сепаратистское Косово ожидает от Сербии — «упасть на колени».