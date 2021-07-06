Пекин, , 22:14 — REGNUM Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин выступил на саммите КПК и мировых политических партий, который прошел в видеоформате. Как сообщает 6 июля Синьхуа, руководитель страны отверг односторонние подходы, в том числе осуществляемые под прикрытием разговоров о многосторонности, а также гегемонии политике силового давления.

Он отметил, что существуют разные пути достижения благополучия, и каждая страна и каждый народ имеют право на выбор своего пути развития, соответствующего его фундаментальным ценностям. Судить о верности того или иного пути может только народное большинство, а не меньшинство. Он также высказался о различии способов реализации демократии и отсутствии единственного, который он назвал «стереотипным».

Лидер КПК и КНР в выступлении предложил отстаивать и распространять широкое понимание об общих ценностях, которое включает в себя представления о национальном и цивилизационном разнообразии. Важное место в реализации этих задач лидер отвел созданию Сообщества единой судьбы человечества, а также борьбе с бедностью в глобальном масштабе, пообещав, что Китай увеличит свой вклад в решение общих проблем человечества.