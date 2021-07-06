Сочи, Краснодарский край, , 22:12 — REGNUM Электронное голосование также требует наблюдения, но как это реализовать, пока неясно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июля заявил исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Что касается наблюдения в процессе электронного голосования — эта тема активно обсуждается уже года три, и мы ставили вопрос о том, что если есть киберголосование, то должны быть и кибернаблюдатели», — заявил Лесков.

Идея «кибернаблюдателей», однако, по его словам, связана со значительными техническими трудностями.

«Здесь какая проблема? Это безопасность вхождения в систему. Любое вхождение в систему несёт в себе потенциальные риски, и любой наблюдатель может оказаться манипулятором. Здесь должна быть чёткая техническая регламентация и очень сложная», — указал он.

«Отсюда следующий момент: как этих кибернаблюдателей готовить, обучать, набирать, чтобы обеспечить безопасность самих этих выборов», — добавил Лесков.