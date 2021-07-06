Приштина, , 22:11 — REGNUM В диалоге Белграда и Приштины есть «много политики и нет ничего технического». Об этом заявил посредник Евросоюза в брюссельском диалоге Мирослав Лайчак 6 июля после встречи с вице-премьером сепаратистского Косово Бесником Беслими.

«Все, что касается переговоров о нормализации отношений между Косово и Сербией — политическое, там нет ничего технического», — написал Лайчак на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что Беслими прилетел в Брюссель ради участия в новом раунде переговоров с сербской стороной 7 июля. Сербскую делегацию возглавит директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович. Ранее Белград сообщил, что новый раунд будет посвящен «техническим вопросам», таким, как судьба лиц, пропавших без вести, энергетика и формирование Сообщества сербских муниципалитетов.