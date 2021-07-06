Пекин, , 22:09 — REGNUM Более полутора тысяч поздравительных писем и телеграмм пришло в адрес КПК в связи с празднованием столетнего юбилея правящей партии Китая. Об этом 6 июля сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные, приведенные партийно-государственным лидером страны Си Цзиньпином, озвученные им в докладе на форуме КПК и мировых политических партий.

Форум прошел в режиме видеоконференции; на нем было уточнено, что поздравления получены из более, чем 170 стран мира, и их направили более 600 различных политических партий со всех концов планеты.