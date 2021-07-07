Бейрут, , 00:21 — REGNUM Генеральный секретарь ливанской партии Хезболла (в буквальном переводе: Партия Бога) Хассан Нашраллах обличил правительство США в пособничестве местным коррупционерам и назвал Штаты главной причиной кризиса в своей стране. Об этом сообщает Prensa Latina.

Во время брифинга в понедельник, 5 июля, Нашраллах заявил, что Вашингтон не дает получить стране необходимую помощь от других государств.«Разве не правительство США мешает ливанским банкам ввозить деньги из-за рубежа, и не дает Китаю или России оказать помощь Ливану? >…< Наша неправильная политика является одной из причин кризиса, но Соединенные Штаты — вот главная причина, поскольку они являются партнером и пособником коррупционеров в Ливане >…< Есть важные компании, которые хотят инвестировать без каких-либо затрат для ливанского государства, но им говорят «нет» из-за страха перед американцами», — объяснил Нашраллах.

При этом он обвинил в лицемерии посольство США в Бейруте, глава которого «проливает крокодиловы слезы», изображает жалость к Ливану, «пока ее правительство не позволяет любой стране мира оказывать нам помощь».

Как ранее сообщалоИА REGNUM, обвинение в том, что премьер-министр ЛиванаСаад Харири«монополизировал процесс создания правительства», выдвинул ливанский президент Мишель Аун. Ранее Саад Харири заявил, что он отверг новый предложенный Мишелем Ауном перечень кандидатов в члены нового правительства Ливана.