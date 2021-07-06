Ярославль, 6 июля, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Сегодня, 6 июля, пресс-служба «Локомотива» сообщила о заключении пробного контракта между ярославской командой и 19-летним нападающим Ярославом Лихачевым.

ХК «Локомотив» Ярослав Лихачев

Последние три сезона россиян выступал в юниорской лиге Квебека. В прошедшем сезоне он, защищая цвета «Бленвиль-Буабриан», набрал 28 (12+16) очков в 23 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 14 (3+11) очков в 9 встречах.