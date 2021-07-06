Краснодар, , 21:55 — REGNUM В России в ближайшие годы возникнет молодёжное СМИ, которое станет доступно для начинающих политических обозревателей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июля заявил исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Мы по итогам конкурса молодёжных электоральных проектов приняли решение создавать молодёжное СМИ, и мы надеемся, что к 2024 году, к выборам президента, с помощью этого СМИ дадим возможность политическим будущим обозревателям, которые сегодня здесь овладевают этой наукой, выйти на избирательный участки в качестве представителей СМИ на выборах и проинформировать общество о том, что же там на самом деле происходит», — заявил Лесков.

В частности, по его словам, официальный статус представителей СМИ получат медианаблюдатели Российского фонда свободных выборов.