Минск, , 21:31 — REGNUM Главе МИД Белоруссии Владимиру Макею следует покинуть свою «нору» и окунуться в «кучу международных судов», чтобы эффективно противодействовать применению международных санкций к официальному Минску. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко.

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«Рассчитываю услышать предложения министерства иностранных дел о том, как будем выстраивать отношения со странами, которые сегодня вовсю носятся с призывами «дожимать» Белоруссию. МИДу нужно активнее реагировать на любые недружественные проявления по отношению к Белоруссии. Какие ответные меры планируются в случае дальнейшего закручивания санкционной спирали? Давайте подумаем», — цитирует выступление Лукашенко на совещании по проблемам санкций пресс-служба президента Белоруссии.

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Говоря о работе дипломатов в международных организациях по противодействию санкционному давлению, а также в международных судебных инстанциях, руководитель постсоветской республики высказал своё неудовлетворение. «Честно говоря, складывается впечатление, что наши дипломаты сидят там в норах и боятся высунуть свой нос, — сказал он. — Я уже говорил, куча международных судов. Почему мы не обращаемся в эти суды, а если обращаемся, почему наше общество этого не знает?».«Мы не были заинтересованы в таком развитии дипломатических отношений с государствами западного региона. И не нам поворачивать эту историю вспять. Но жизнь на этом не заканчивается. К счастью, современный мир гораздо шире, чем границы Европейского союза, — сообщил Лукашенко. — У нас не такая большая экономика, чтобы париться по поводу этих санкций. Мы можем продать излишки, которые у нас есть, в остальной части мира».

Читайте аналитику сюжета: Экономический кризис в Белоруссии Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко указал на перспективы в торговле с Россией, огромный потенциал в Азии, прежде всего в Китае, Вьетнаме, Индии и Пакистане, а также в Африке, Латинской Америке, странах Персидского залива и на Ближнем Востоке. При этом он заявил: «Это динамично растущие экономики, платежеспособные рынки, которые составляют реальную конкуренцию сегодняшним сверхдержавам и не предъявляют нам претензий, не учат жить. Нужно активнее идти туда, где нас ждут и готовы вести уважительный диалог».

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