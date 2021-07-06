Сочи, Краснодарский край, , 21:30 — REGNUM В России возникновение фейков о ходе выборов часто связано с недостаточной инофрмационной разъяснительной работой среди населения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июля заявила член Общественной палаты Российской Федерации, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Мы ведём постоянную работу с экспертным сообществом для того, чтобы это сообщество выступало интерпретатором сложных формулировок и возможных попыток дестабилизации ситуации», — заявила Булгакова.

«Потому что недостоверная информация, фейки, как принято говорить, — они возникают тогда, когда имеется некий информационный вакуум. Этот информационный вакуум нужно заполнять», — указала она.

Она напомнила ситуацию с принятием положения Центризбиркома о многодневном голосовании и сколько различных толкований вызвало это решение.

«Если нет комментариев экспертов, разъясняющих порядок простым языком для избирателя, для участников процесса, значит будет противная точка зрения от оппозиционных структур», — отметила Булгакова.