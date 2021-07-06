Сочи, Краснодарский край, , 21:02 — REGNUM В России сложился уникальный симбиоз политических и общественных организаций на почве взаимодействия по вопросам обучения наблюдателей на выборах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июля заявила член Общественной палаты Российской Федерации, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«У нас в России есть беспрецедентный опыт. Нет такого в мире, где институты гражданского общества смогли бы сами договориться между собой, где политические партии наравне с общественными организациями, неаффилированными и неангажированными, не преследующими никаких политических целей, взаимодействовали бы по вопросам обучения наблюдателей», — заявила Булгакова.