Киев, , 20:35 — REGNUM Рабочей датой визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон является 26 июля, но представители США настроены «оттянуть» приезд главы Украины на август.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает 6 июля украинское издание «Зеркало недели».

Причин для переноса визита на август как минимум две, объясняют источники издания.

Во-первых, говорится в материале, для президента Джо Байдена доминирующей в настоящий момент является тема вывода американских войск из Афганистана и сложные последствия этого решения.

Кроме того, утверждает СМИ, в Белом доме хотели бы, чтобы Зеленский прибыл в Вашингтон после того, как Конгресс уйдет на каникулы — чтобы украинская делегация имела меньше возможностей обсудить с сенаторами и конгрессменами не очень удобный для Белого дома вопрос «Северного потока-2» и предоставления Украина ПДЧ НАТО, а также ее желание стать членом альянса и получить гарантии безопасности от США.

ИА REGNUM напоминает, что накануне министр иностранных дел УкраиныДмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев ещё ожидает согласования даты визита Зеленского в США. До этого президент Украины заявлял, что ключевые темы, которые он намерен обсудить в Вашингтоне — сотрудничество в оборонной сфере, ситуация с безопасностью в Донбассе и в Черноморском регионе, проект «Северный поток-2», сотрудничество с МВФ и проведение экономических реформ, а также увеличение военной помощи.