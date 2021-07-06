Москва, , 20:27 — REGNUM Россия оставляет за собой право покинуть международные организации из-за хамства, заявил глава российской делегации в ПА ОБСЕ вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

«Если и дальше будет продолжаться хамство против России на любой международной площадке, мы просто не будем работать с этими организациями, всё просто», — отметил Толстой в ТГ-канале.

Он признал, что в ПА ОБСЕ был действительно жаркий день, как и в самой Вене.

«Мы опять боролись с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством — теми людьми, которые поддерживают неонацистские марши и устроили настоящую вакханалию в информационном пространстве в связи со смертью Владимира Меньшова. Нам не по пути с такими персонажами», — добавил Толстой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава российской делегации в ПА ОБСЕ Пётр Толстой («Единая Россия») покинул заседание ассамблеи из-за антироссийской резолюции, предложенной украинской делегацией, а также из-за включения в повестку резолюции с оценками действий России и Белоруссии. Решения по резолюциям были приняты в обход регламента, уточнил Толстой.

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