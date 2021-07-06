Минск, , 20:27 — REGNUM Решением проблемы нелегальной миграции руководство Белоруссии сегодня занято «ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно нашей стране и финансово возможно». Об этом 6 июля на совещании о противодействии международным санкциям заявил Александр Лукашенко, сообщает.

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«Вы посмотрите, наши соседи взвыли (прежде всего Литва и другие там): ах, белорусы, ах, чуть ли не Лукашенко на плечах носит мигрантов на территорию Литвы. А вчера или позавчера заявили о том, что сократят регистрацию тех, кто прибывает из Белоруссии (речь о сокращении сроков рассмотрения прошений о предоставлении убежища. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии.). Кому это сигнал? Если вы заявляете на весь мир, что вы еще быстрее будете регистрировать тех, кто бежит через Белоруссию, они и будут бежать. Вы еще больше открываете окно для этих мигрантов», — сказал Лукашенко.

«Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу, — добавил Лукашенко. — Европа (там не хватает рабочих рук) позвала этих людей, с одной стороны. А во-вторых, они же разрушили эти страны. Они фактически уничтожили Афганистан и вывели оттуда войска. Вы же видите, что там происходит: сейчас уже наши центрально-азиатские республики бывшего Советского Союза еле сдерживают этот поток. То есть появились беженцы».

Он сообщил также: «МИД и наше правительство упрекают в том, что мы отказываемся выполнять положения нашего договора о реадмиссии. Они хотят превратить Белоруссию в отстойник: туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в «концлагеря». Этого не будет после той политики, которую вы проводите в отношении Белоруссии и России. Люди бегут от войны и бегут туда, куда их пригласили. Европейский союз же и льготы ввел соответствующие для тех, кто туда прибывает».