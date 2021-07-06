Киев, , 19:55 — REGNUM У Украины и Литвы есть совместный путь к успешному «общему завтра», заявил в Вильнюсе 6 июля президент Владимир Зеленский.

Он констатировал, что у Украины и Литвы нет общей границы, но сотрудничеству стран это не мешает, поскольку есть самое главное — «общие ценности, общие интересы и общие стремления». Также Зеленский сделал небольшой экскурс в историю, заявив, что в Великом княжестве Литовском «свободно сосуществовали литовцы и украинцы».

«Литва является нашим надежным и постоянным партнером… Только государство, которое имеет большую историю собственной государственности, которое высоко ее ценит и знает, что такое бороться за свою независимость, может так искренне поддерживать государственность другой страны, уважать ее борьбу», — заявил украинский лидер.

Отдельно Зеленский отметил, что именно Литва первой официально заявила о готовности поддержать вступление Украины в ЕС.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле этого года Литва объявила себя главным адвокатом Украины в деле получения ПДЧ НАТО.