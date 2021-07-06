Лондон, , 19:23 — REGNUM Британские власти не намерены прекращать действий в Чёрном море, заявил 6 июля министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в комитете по иностранным делам Палаты общин парламента.

Комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, который 22 июня нарушил водное пространство России, глава Форин-офиса заявил, что корабль «следовал по кратчайшему прямому международно признанному маршруту», то есть из Одессы в Батуми.

Рааб «У нас было полное право осуществить подобный мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Мы продолжим действовать таким же образом».

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