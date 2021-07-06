Киев, , 18:58 — REGNUM Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент может в ближайшее время возглавить посольство в Киеве, сообщило 6 июля украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Как утверждается в материале, уже 9 июля временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин покинет Киев — сначала готовить визит президента Украины в Вашингтон, а зачем в отпуск. Источники утверждают, что вместо Квин в Киев может приехать Джордж Кент.

Издание отмечает, что источники расходятся во мнении относительно длительности миссии Кента на Украине. По одной версии, он будет работать только в период отсутствия Квин, другие же утверждают, что заместитель помощника госсекретаря США пробудет во главе посольства до официального назначения нового посла, которое может произойти в октябре-ноябре этого года.

СМИ информирует, что Джордж Кент работал в посольстве США на Украине две каденции, свободно владеет украинским и русским языками и хорошо осведомлен о политической и экономической жизни. В материале подчеркивается, что именно он продвигал создание на Украине антикоррупционных органов.

ИА REGNUM напоминает, что Дональд Трамп на посту президента США был намерен назначить послом на Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона. Завершить процедуру согласования до президентских выборов в США не удалось. В этом году министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что администрация президента США Джо Байдена ищет другого кандидата на должность посла в Киеве, но конкретики по этому вопросу пока нет.