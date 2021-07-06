Бишкек, 6 июля 2021, 18:35 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 6 июля, созвонился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и поздравил казахстанского лидера с днем рождения и Днем столицы Казахстана.
Глава государства особо отметил личный вклад Назарбаева в установление и укрепление стратегического партнерства между Киргизией и Казахстаном.
Жапаров пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья и долгих лет жизни, а народу Казахстана — мира и благополучия.
Отметим, что звонок первому президенту Казахстана произошел на фоне усложнившихся отношений между Киргизией и Казахстаном, одним из внешних проявлений которого стал частично заблокированный проезд через границу двух стран.