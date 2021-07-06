Киев, , 18:40 — REGNUM В Евросоюзе существует «интеграционная усталость», и об этом следует говорить открыто, заявил на конференции в Киеве 6 июля посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто.

Дипломат оценил евроинтеграционные перспективы Украины, отметив, что общества старых стран-членов ЕС всё с меньшим энтузиазмом относятся к дальнейшему расширению Евросоюза. По его словам, собственно Венгрия не против европейской интеграции Украины в перспективе, но только после завершения процесса евроинтеграции Западных Балкан.

«Мы не должны забывать, что есть балканские страны, которые уже стоят в очереди… процесс интеграции там еще не закончен. Поэтому это должно быть приоритетом. Это в интересах Венгрии — поддерживать интеграцию Западных Балкан», — сказал Ийдярто.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в этом году премьер-министр Денис Шмыгаль заявил — в Киеве рассчитывают, что через 5−10 лет Украина получит членство в Евросоюзе.

«Украина готова стать членом ЕС — мы стремимся, чтобы это случилось как можно скорее. Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею», — сказал он.