Санкт-Петербург, 6 июля, 2021, 18:33 — ИА Регнум. В Петербурге из-за жары лопнул рельс трамвайного пути на подъезде к мосту Александра Невского, из-за чего на путях образовался транспортный затор. Об этом происшествии 6 июля сообщили очевидцы в социальных сетях.

Группа в «ВК» «ДТП и ЧП СПб» В Петербурге из-за жары лопнул рельс трамвайного пути

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«Сегодня днём трамвайное движение на Заневской площади остановилось в направлении моста Александра Невского. Препятствием выступил рельс, который лопнул от высокой температуры», — сообщают петербуржцы.

Сотрудники СПб ГУП «Горэлектротранс» восстановили поврежленный участок за полтора часа.

Напомним, температура воздуха в Петербурге достигает +32 градусов.