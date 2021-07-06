Иерусалим, , 18:27 — REGNUM Израильское правительство 5 июля обсудило возможность использования гражданами страны третьей дозы вакцины от коронавируса, сообщают «Вести Израиль». Тема обсуждалась на совещании премьер-министра Нафтали Беннета и руководителей системы здравоохранения, передают «Вести Израиль».

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Беннет распорядился провести два медицинских исследования, которые соберут данные для принятия взвешеннего решения по данному вопросу. По данным источника телеканала «12 Кешет», дополнительная доза может быть рекомендована минздравом для лиц со слабым иммунитетом и тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

По мнению заведующей отделением инфекционных заболеваний больницы «Шиба» Галии Рахав, данный шаг необходим и вскоре будет сделан.