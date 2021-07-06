Манагуа , , 18:26 — REGNUM Полиция Никарагуа арестовала двух студентов и четырех членов Фермерского Движения, представляющих оппозицию, сообщает 6 июля BBC.

Среди арестованных ночью 5 июля был Медардо Маирена, который планировал участвовать в президентской гонке. С учетом его ареста количество задержанных кандидатов в президенты выросло до шести.

Напомним, в конце июня полиция Никарагуа задержала журналиста Мигея Мора. Он стал пятым возможным кандидатом, задержанным с начала июня. За это же время в Никарагуа были арестованы 12 оппозиционеров.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Никарагуа должны состояться в Ноябре и нынешний президент Даниэль Ортега собирается переизбираться на пятый срок.