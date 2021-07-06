Тамбов, 6 июля, 2021, 18:01 — ИА Регнум. В Тамбовской области до 1 октября 2021 года разработают комплексную программу по обеспечению жильём медицинских работников государственной системы здравоохранения. Соответствующее поручение дал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru На еженедельном оперативном совещании у главы Тамбовской области Александра Никитина

На еженедельном оперативном совещании у главы региона Александра Никитина была рассмотрена тема обеспечения служебным жильём и земельными участками медицинских работников в городах и районах области.

Как сообщила начальник управления здравоохранения области Марина Лапочкина, несмотря на то, что обеспеченность врачами за последние семь лет увеличилась на 17%, дефицит кадров в этой сфере все ещё остается. Между тем в соответствии с национальным проектом «Здравоохранение», к 2025 году численность врачей должна увеличиться на 540 человек.

Обеспечение служебным жильем медиков является важным условием для их переезда в города и сельские территории области. В настоящее время медицинские работники получают жилье на общих основаниях в рамках участия в различных госпрограммах: «Устойчивое развитие сельских территорий», «Молодая семья», «Программа поддержки переселения соотечественников». Однако комплексной программы, ориентированной только на поддержку медиков, пока нет.

Для привлечения и закрепления как молодых специалистов, так и опытных врачей по наиболее востребованным специальностям существует ежегодная потребность в 50 жилых помещениях (30 — в городах, 20 — в сельских населенных пунктах).

В муниципалитетах этот вопрос решается по-разному. В Тамбове имеется жилой фонд из 20 квартир, которые приказами комитета по управлению имуществом области закреплены на праве оперативного управления за государственными медицинскими организациями. Из этого фонда служебное жилье уже предоставлено наиболее востребованным специалистам — в частности, анестезиологам-реаниматологам, хирургам, неврологам, терапевтам, рентгенологам, эндокринологам, гинекологам.

В 11 муниципальных образованиях области жильё медикам предоставляют из муниципального жилого фонда по договору социального найма в приоритетном порядке. В Мичуринске и Мичуринском районе в рамках муниципальной программы по привлечению медицинских работников выделяют служебное жилье из маневренного фонда для вновь прибывших молодых специалистов дефицитных специальностей.

Кроме того, за последние десять лет земельные участки для индивидуального строительства были предоставлены в семи муниципальных образованиях 55 медицинским работникам.

По словам Марины Лапочкиной, управлением здравоохранения области был проведен мониторинг соответствующего законодательства и лучших региональных практик. С учётом изученного опыта губернатор Александр Никитин поручил до 1 октября 2021 года разработать и внедрить комплексную программу по обеспечению жильем медицинских работников государственной системы здравоохранения.