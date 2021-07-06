Киев, , 18:00 — REGNUM Представители Украины критически оценили дебют на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе нового модератора от ОБСЕ Сильвии Берманн.

Об этом через социальные сети и в эфире телеканалов заявил представитель Киева на переговорах Сергей Гармаш.

Гармаш выразил опасение, что вопреки планам Киева, смена модераторов может превратиться в упущенный шанс начать «реальный диалог о политическом урегулировании в Донбассе».

«Новый модератор от ОБСЕ в личном общении очень приятная женщина. Но на общей неформальной сессии заявила о сохранении старых «практик», а именно: «не интересоваться статусом участников рабочей группы»», — добавил представитель Украины, отметив, что при таком подходе конструктивный диалог невозможен.

ИА REGNUM напоминает, что 23 июня Гармаш, анонсируя смену модераторов от ОБСЕ в переговорном процессе по Донбассу, заявил, что эта ротация может стать «переломным моментом». По его мнению, предыдущие модераторы слишком лояльно относились к присутствию в переговорном процессе представителей республик Донбасса.