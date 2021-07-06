Веллингтон, , 17:59 — REGNUM Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн вызвала резкую критику в свой адрес после того, как она отметила, что не готова втягивать свою страну в такую торговую войну с Китаем, с которой столкнулась соседняя Австралия. Об этом 6 июля написала британская газета The Guardian.

Ардерн отметила, что ее позиция может иметь серьезные последствия для разведывательного альянса по обмену данными «Пять глаз», которое возникло после Второй мировой войны и расцвело в период холодной войны. Некоторые аналитики отмечают, что Новая Зеландия зарекомендовала себя как слабое звено в разведывательной цепочке, которая охватывает также США, Великобританию, Канаду и Австралию.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайа Махута заявила, что не хочет, чтобы сложные отношения страны с Китаем определялись условиями членства в разведывательном альянсе. Она при этом отметила, что Новой Зеландии необходимо «поддерживать и уважать» китайские «особые обычаи, традиции и ценности».