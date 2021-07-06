Сочи, Краснодарский край, , 17:45 — REGNUM ВЦИОМ не планирует открывать свои филиалы в регионах, близко расположенных к Москве. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июля заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Нет, не планирует. Это бессмысленно», — заявил Федоров.

«От Москвы до Якутска, например, шесть часов на самолёте. И вот в Якутске мы открыли точку и счастливыми тем, что там есть филиал. Почему? Потому что он нам нужен. Мы вечером в Москве заканчиваем работу, а в Якутске начинается рабочий день. То, что мы не успели доделать в Москве, мы передаём нашим коллегам в Якутске, и они делают свою большую часть работы», — пояснил он.

В результате ВЦИОМ можем работать в режиме 24-часового рабочего дня.

«Это гигантский прорыв в эффективности. Вот мы два года назад сделали этот филиал, и мы счастливы», — указал Федоров.

«Мы будем открывать новые точки, но не в Смоленске. Мы будем открывать их в Сибири и на Дальнем Востоке, где мы можем оптимально использовать то, что всегда считалось проклятьем нашей страны — её слишком большую разбросанность. В чём-то проклятье — дорог мало, — но в этом, как выяснилось, есть и преимущества», —подчеркнул он.