Москва, , 17:41 — REGNUM Глава российской делегации в ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») объяснил реакцию на антироссийскую резолюцию, предложенную украинской делегацией, а также на включение в повестку резолюции с оценками действий России и Белоруссии, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

«Если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой — это ваше право, но мы в этом участвовать не можем», — заявил Толстой.

Украинская делегация ранее предложила включить в повестку Ассамблеи проект резолюции о якобы дестабилизирующей активности РФ у границ Украины «во временно оккупированной автономной республике Крым, в городе Севастополь, в Черном и Азовском морях».

ПА ОБСЕ приняла решение, как указал Толстой, в обход регламента.

«Мы против того, чтобы менять правила по ходу игры. Решение принимается двумя третями голосов членов Ассамблеи, а не членов Ассамблеи, находящихся в зале», — сказал Толстой в ходе дискуссии.

Решения, принятые 120 голосами, не является законными, потому что нет кворума, отметил парламентарий.

«Сами мы превращаем нашу организацию в такой зал заседания суда ограниченного количества стран и ограниченного количества участников, которые обсуждают две страны… Если вы считаете такой подход справедливым, мы в нем участвовать не будем. Мы не хотим конфрантаций, мы хотим диалога, но диалога с нарушениями регламента не будет», — подчеркнул глава российской делегации.

Толстой покинул заседание ПА ОБСЕ в знак протеста также и против включения в повестку резолюции с оценками действий России и Белоруссии. Таким образом, члены ПА ОБСЕ обсуждают события в Белоруссии при том, что представители республики не были допущены на сессию на основе произвольно принятых визовых санкций по запросу Польши.

Заседание ПА ОБСЕ в Вене проходит в гибридном формате, часть парламентариев участвуют в режиме видеоконференцсвязи.

Толстой напомнил, что это уже не первый подобный прецедент: ранее грубое нарушение регламента допустил бывший глава Ассамблеи Георгий Церетели. Тогда российские парламентарии покинули зал заседаний.

Читайте ранее в этом сюжете: Делегация России покинула заседания ПА ОБСЕ из-за резолюции по Белоруссии