Киев, , 17:35 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко подаёт иск в суд на нынешнего главу государства Владимира Зеленского, сообщил 6 июля адвокат Порошенко Игорь Головань.

Как объяснил Головань, речь идет о недавнем журналистском расследовании относительно т.н. «пленок Медведчука». У Порошенко считают, что к «плёнкам» причастен офис президента, а материал смонтирован так, чтобы итоговое видео было направлено исключительно против бывшего президента.

Соответственно, защита Порошенко подала в суд от имени политика иск к президенту Зеленскому и общественной организации, которая публиковала расследование, с требованием признать противоправным сокрытие от общества «прослушек» и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде.

ИА REGNUM напоминает, что т.н. «пленки Медведчука» — это расследования украинского журналиста Дениса Бигуса, лидера проекта Bihus.Info, касающиеся событий на Украине в 2014—2016 гг., и основанные на записях переговоров ряда топ-политиков того периода. В рамках расследования было обнародовано сразу несколько таких «плёнок», проливающих свет на деятельность Порошенко и премьера Яценюка, особенно в отношениях с Россией и республиками Донбасса.