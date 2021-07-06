Санкт-Петербург, , 17:34 — REGNUM Губернатор Ленинградской области удовлетворил просьбу главы областного комитета Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Дениса Горбунова об уходе с поста по собственному желанию. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

«Горбунов переходит на должность руководителя ГАУ «Леноблгосэкспертиза» и сосредоточится на важном сейчас участке работы — корректировке смет проектов строительства объектов за бюджетный счет в условиях постоянно растущих цен на стройматериалы», — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главы комитета назначен заместитель председателя комитета — начальник департамента государственного строительного надзора Алексей Абузов.

Напомним, в апреле 2021 года заместитель председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области Дмитрий Лобановский был обвинён в злоупотреблении служебными полномочиями в сфере контроля за долевым строительством в Ленобласти.

По версии следствия, именно он виноват в том, что недобросовестные строительные компании сорвали строительство двух жилых комплексов. Бюджету пришлось достраивать это жилье за 3 млрд рублей. Нанесение этого ущерба инкриминируется чиновнику. Как полагает следствие, остановка проблемных строек явилась результатом просчетов Лобановского.

В июне чиновнику была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Следствие считает, что Лобановский получил взятку в 500 тыс. рублей за разрешение на ввод в эксплуатацию склада в Горелово.

Читайте ранее в этом сюжете: Ленобласть выделит 7,5 млрд рублей для завершения проблемных долгостроев