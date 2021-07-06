Кемерово, , 17:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил Кузбасс с 300-летием. Он подчеркнул, что вклад кузбассовцев в освоение сибирских земель, их природных богатств, в подъём целых отраслей и территорий России, невозможно переоценить, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Дорогие друзья, рад быть сегодня с вами. И вместе отметить важнейшую дату в истории нашей страны — 300-летие Кузбасса. Сердечно поздравляю вас с праздником, с праздником в честь легендарного шахтёрского края, в честь многих поколений тружеников, которые принесли Кузбассу поистине мировую известность. И безусловно в честь всех, кто живёт и работает здесь сегодня, приумножает заслуги своих славных предшественников, вклад которых в освоение сибирских земель, их природных богатств, в подъём целых отраслей и территорий России, невозможно переоценить. 300 лет назад русский рудознатец, так их тогда называли, Михайло Волков открыл на берегах Томи первый пласт угля. Тем самым положил начало славной летописи одного из самых крупных угольных бассейнов мира. Его изучение и освоение привело к бурному росту отечественной промышленности, к становлению Кузбасса как одного из лидеров мощного рывка страны. В Кемерове и Новокузнецке, Прокопьевске и Анжеро-Судженске, Междуреченске и других городах и посёлках добыча угля, руды, производство металла стали основой не только их развития, но и промышленного потенциала всей страны. Мощь Кузбасса кратно возросла в период Великой Отечественной войны. В суровый годы жесточайших испытаний, здесь в Кузбассе было сделано то, что казалось невозможным. Мы знаем, что на нацистов работал тогда потенциал практически всей покорённой Европы. И эта грандиозная, уже экономическая битва, была выиграна в том числе и здесь, в Кузбассе. В кратчайшие сроки развёрнуты эвакуированные и построены новые предприятия. Страна была надёжно обеспечена углём и металлом, другой важнейшей продукцией. Люди в полную силу проявили свой сибирский кузбасский характер. Добровольцы и бойцы кузбасских дивизий стойко сражались на фронтах, а в тылу трудились самоотверженно, не жалея себя, в том числе женщины и совсем молодые ребята, подростки выполняли тяжелейшую работу в шахтах и у станков. Вместе со всем советским народом приближали и одержали Великую победу.

Дорогие друзья, задачи, которые решает современный Кузбасс, направлены на его дальнейшее широкое и, хочу подчеркнуть, сбалансированное эффективное развитие. Нужно активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места и не только в традиционных для региона отраслях — добыче угля, металлургии, химической сфере, но и в легкой промышленности, сельском хозяйстве, в транспортном секторе и туристическом комплексе. Назову конкретную цифру, в ближайшие пять лет в не угольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться не менее 40 тысяч новых современных рабочих мест. Особая роль здесь принадлежит инфраструктурным проектам, которые сшивают пространства нашей страны, делают более прочными связи между территориями. Так, крайне важна для Кузбасса и других регионов Сибири и Дальнего Востока модернизация БАМа и Транссиба. Мы уже нарастили здесь темпы работы и будем строго отслеживать ход реализации проекта. Нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса. Мы конечно знаем, что Новокузнецк, например, входит в число 12 промышленных центров России, где в 2024 году объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен снизиться как минимум на 20%. Постепенно, но обязательно будем решать подобные задачи и в отношении других городов региона, где вопросы экологии чистого воздуха стоят также остро. Повышение качества жизни в городах и сёлах Кузбасса, их благоустройство — это наш безусловный приоритет. Нужно создавать места в детских садах и яслях. Ремонтировать и открывать новые школы. Только что губернатор докладывал мне о том, что такая работа проводится. Необходимо повышать уровень профессионального образования в колледжах и в университетах, улучшать работу поликлиник, больниц. Сейчас только побывал на строительной площадке культурно-образовательного комплекса. Он станет одним из четырёх крупных кластеров России. Они возводятся сейчас в Севастополе, Владивостоке, Калининграде. И по инициативе губернатора Кузбасса, принято решение создать ещё один такой мощный кластер здесь в Кемерово. И думаю, что Кузбасс, который так много сделал для развития мощи страны, заслужил от неё такой подарок. Жители Кузбасса и всей огромной территории Сибири смогут знакомиться с лучшими мировыми образцами музыкального, театрального, изобразительного искусства, посещать выставки ведущих музеев страны — Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галерее, Пушкинского музея. Здесь будут действовать детские школы искусств и филиалы лучших в России учебных заведений в сфере искусства. Символом позитивных перемен в жизни региона стал и Ледовый дворец «Кузбасс», где мы собрались, и сейчас состоится праздничный концерт. Здесь будут проходить спортивные соревнования самого высокого уровня, готовиться профессиональные команды, сделает первые шаги в спорте подрастающее поколение, и что очень важно, смогут заниматься физкультурой жители города и области.

Дорогие друзья, в марте этого года правительство России совместно с губернатором и его командой, руководством области приняли программу Социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Она основана на конкретных инициативах и проектах, которые принесут ощутимую пользу области. Кроме тех направлений, о которых уже было сказано, приоритетами станут строительство и ремонт автомобильных дорог, включая обход Кемерова, обновление системы общественного транспорта и инженерных сетей, расширение возможности туристического курорта «Шерегеш». Уверен, эта программа будет выполнена в полном объёме. У Кемеровской области и Кузбасса огромный потенциал развития как мощного промышленного комплекса и центра новой экономики Западной Сибири и всей России. И этот потенциал обязательно будет реализован. Чтобы все, кто живёт на этой прославленной шахтерской земле почувствовали изменения к лучшему.

Что хотелось бы добавить, такие перемены возможны и будут реализованы только с вашим активным участием. Знаю, что вы умеете преодолевать трудности, идти вперед, добиваться успехов. Шахтёрская закалка, горняцкая смелость, прямота, стремление достичь рекордных результатов — все эти качества высоко ценятся жителями Кузбасса. Верю, что вместе мы добьемся поставленных целей ради настоящего и будущего, ради наших детей, ради нашей России. С праздников, Кузбасс» . Президент России Владимир Путин

Напомним, сегодня, 6 июня, президент России Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Кузбассе.