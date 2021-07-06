Киев, , 17:25 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики критически оценил законопроект, по которому правительство страны хотят лишить более полусотни полномочий.

Комитет рассмотрел соответствующий документ сегодня, 6 июля, сообщает информационное управление аппарата Рады, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, законопроект предлагает внести изменения в 30 законодательных актов, которыми правительство лишат 54 полномочий и возложат их на центральные органы исполнительной власти, другие государственные органы в соответствии с компетенцией.

Однако в комитете считают, что такая передача не будет способствовать обеспечению прозрачности и создаст предпосылки для злоупотреблений. Соответственно, комитет признал проект «содержащим коррупционные риски». Информационное управление аппарата Рады не уточняет дальнейшую судьбу инициативы.

ИА REGNUM напоминает, что еще в феврале этого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что он инициирует изменения в законодательство относительно лишения правительства «несвойственных полномочий», однако реализовать данную инициативу так и не удалось.