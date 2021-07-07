Москва, , 11:30 — REGNUM Борьба против произвола государств, пытающихся силовым давлением или «гибридными» средствами вмешиваться во внутренние дела других, — так видят одну из причин поддержания тесных дружественных отношений Москва и Пекин. О том, как сформулированы в Совместном обращении лидеров двух стран современные угрозы миру и стабильности, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Флаги России и Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

Говоря о необходимости продления Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин в итоговом Совместном обращении заявили, что миру и стабильности угрожает все большее значение, уделяемое фактору силы в международных отношениях. При этом политика демонстрации силы обставляется идеологическим делением стран, санкциями, нарушениями международного права. Все это ведет к усилению нестабильности и возрастанию угроз терроризма и экстремизма.

Для России, так же как для Китая, такое положение дел в соседних с ними странах становится источником угроз, на которые невозможно не реагировать. Первой же и важнейшей мерой, указанной в Обращении, становится усиление международной координации и поддержание общемирового баланса сил. Нельзя допускать превращение тех или иных регионов в зоны хаоса и уж тем более это неприемлемо, если эти регионы находятся в непосредственной близости от России и Китая. Читайте статью Владимира Павленко «Российско-китайский договор — новое измерение в глобальной политике».