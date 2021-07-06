Сочи, Краснодарский край, , 17:18 — REGNUM Президент США Джо Байден пытается реализовать «Зелёный новый курс», который может радикально преобразовать не только сами Соединённые Штаты, но и весь мир. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июля заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Джо Байден, президент США, некоторое время назад выдвинул образ будущего и всячески его сейчас продвигает — это Green New Deal. В 30-е годы прошлого века был «Новый курс» Рузвельта. Суть сделки была в том, что государство перестаёт ограничиваться ролью «ночного сторожа», а активно идёт в экономику, и вытаскивает эту экономику, которая впала в тяжелейший кризис, за волосы из трясины. И помогает американцам найти работу, получить достойную зарплату, дать образование детям и вообще добиться счастья», — заявил Федоров.

«Сейчас Байден предлагает «Новый зелёный курс» — это очень серьёзная программа, очень радикальная и подразумевающая очень глубокие изменения и в Америке, и во всём мире. И в этом плане как образ будущего она очень интересная», — отметил он.

Тем не менее, на пути реализации такой политики Байден сталкивается с большими затруднениями, указал Федоров.

«В чём проблема? Поддерживает её примерно половина американцев. А вторая половина, или чуть меньше половины, её не поддерживает. Мы же знаем, что Байден избрался, опередив своего оппонента Трампа на несколько миллионов голосов всего. То есть почти столько же американцев, сколько голосовало за Байдена, голосовали против него. И, конечно, им образ будущего, который продвигает Байден, совершенно несимпатичен», — отметил он.

«У них другое представление о будущем. Они этого будущего скорее боятся, чем готовы вот так вот смело, широкими шагами идти и создавать будущее по лекалам Байдена», — добавил Федоров.