Варшава, , 17:14 — REGNUM В Польше постоянно растет уровень угроз в области кибербезопасности. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 6 июля официальный координатор польских спецслужб Станислав Жарин во время брифинга.

По словам Жарина, в 2020 году Группа реагирования на инциденты компьютерной безопасности, действующая под эгидой Агентства внутренней безопасности, выявила в общей сложности почти 1,8 миллиона инцидентов в сетях информационно-коммуникационных технологий.

«Данные показывают масштаб киберугроз. По данным Агентства внутренней безопасности, текущее состояние угроз в киберпространстве продолжает оставаться на высоком уровне. Отмечен значительный рост угроз кибербезопасности, особенно в двух областях — дезинформация о Польше, а также внедрение в систему государственного управления», — заявил чиновник.