Любляна, , 17:05 — REGNUM Премьер-министр Словении Янез Янша во время заседания Европарламента в Страсбурге обозначил главную задачу своей страны во время председательства в Европейском союзе. Об этом 6 июля сообщает Polskie Radio.

«Сближение стран Западных Балкан — Сербии, Черногории, Албании, Косова, Северной Македонии — с Евросоюзом, а также восстановление европейской экономики после пандемии станут приоритетами нашего председательства в союзе», — сообщил Янша.

В ответ на это принявшая участие в дискуссии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что в ближайшие полгода удастся ускорить процесс присоединения к ЕС Албании и Северной Македонии.

Напомним, Словения приняла председательство в ЕС 1 июля. Оно продлится полгода — до 31 декабря.