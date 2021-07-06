Сочи, Краснодарский край, , 17:04 — REGNUM России пока не удалось достичь подлинного верховенства закона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июля заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Ну, конечно, в нашей в нашей стране главный закон, как вам скажет любой исследователь — не юрист, не идеолог, не мифотворец, не пропагандист, не журналист, а исследователь… в нашей социальной системе главный закон, и это реалии где-то минимум лет 500 — это воля правителя», — заявил Федоров.

«Мой опыт изучения политического процесса в России на протяжении многих лет показывает, что это та», — указал он.

По его словам, закон в России «не имеет тотальной силы», однако в результате эволюции социально-политического устройства может измениться и это.

«Если войдут в противоречие закон и воля правителя, то практические случаи показывают, что пока преобладает воля», — отметил Федоров.

По его словам, этом отношении Россия не исключение.

«В этом плане Россия представляет большинство человечества, потому что большинство населения земного шара живёт как раз в государствах, где закон существует, но, я бы сказал, не доминирует», — указал он.