Москва, , 16:52 — REGNUM Партия «Единая Россия» подала в Центризбирком документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму. На выборы в федеральный парламент партия выдвинула более 600 кандидатов.

Почти треть кандидатов — общественники и волонтеры. Это, в том числе, активисты движения «Мы Вместе» и ОНФ. Также среди кандидатов — победители всероссийских кадровых проектов «Лидеры России» и «Федеральный ПолитСтартап». Депутатов различных уровней — меньше половины. Подавляющее большинство кандидатов — мужчины (81%), каждый десятый — моложе 35 лет.

«Это получилось не случайно, а потому что «Единая Россия» это единственная партия в стране коротая проводит предварительное голосование. То есть кандидатами в депутаты становятся люди которых поддержал народ, а не выдвинула партерная верхушка, как в КПРФ, ЛДПР, и в других партиях», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

«Поэтому в списках «Единой России» много врачей, учителей, добровольцев, борцов с ковидом — героев последнего ковидного года. А не старых депутатов-болтунов и популистов, как в КПРФ например», — подчеркнул эксперт.

«Единая Россия» удовлетворяет общественный запрос на обновление, в отличие от КПРФ и ЛДПР, в которых мы видим одни и те же лица уже 30 лет. Власть у нас динамично меняется и идёт в ногу со временем. У нас не меняется только оппозиция — заскорузлая отсталая и невежественная, Не слушающая людей. Если бы они слышали общественных запрос, то ещё давно бы ушли на пенсию, все эти коммунисты и жириновцы, за 30 лет набившие оскомину», — завершил свой комментарий Олег Матвейчев.

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