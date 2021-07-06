Киев, , 16:55 — REGNUM Антикоррупционные органы Украины направили в суд обвинительные акты в отношении генерал-лейтенанта ВСУ в отставке и чиновника Донецкой облгосадминистрации, подозреваемых в хищении 2,87 млн грн (порядка $100 тыс.) при построении блиндажей в зоне боевых действий.

Об этом 6 июля сообщила пресс-служба ведомств — национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ведомства уточняют, что дело расследовали с 2015 года, а подозрения были объявлены в 2018 году.

Установлено, что подозреваемые, действуя в интересах коммерческого предприятия, обеспечили перечисление ему средств за работы по строительству фортификационных сооружений, которые были выполнены как экспериментальные и не соответствовали проектной документации.

Отмечается, что действия обвиняемых квалифицированы по статье «Злоупотребление властью или служебным положением». Ведомства не называют фамилии подозреваемых.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что его предшественник на посту главы государства Пётр Порошенко относительно ситуации в Донбассе «перешёл не красные, а кровавые линии и зарабатывал на смертях военных».